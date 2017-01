El sindicat de mestres durà la Llei de pensions al Constitucional

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) no dona la batalla legal contra la Llei de pensions dels funcionaris per perduda i presentarà un recurs d’empara al Tribunal Constitucional (TC) després que el Tribunal Superior –i ja abans la Batllia– rebutgés una demanda en què, d’un costat, el sindicat reclamava que s’instés una qüestió prèvia d’inconstitucionalitat i, de l’altra, es defensava el dret d’una afiliada a prejubilar-se amb les condicions de la norma antiga. Tal com va confirmar el secretari general del col·lectiu, Gregori Gutiérrez, ja s’ha iniciat el procediment previ a acudir al TC presentant un incident de nul·litat d’actuacions al