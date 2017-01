El Govern fitxa un exdirectiu del Banc d'Espanya per liderar l'INAF

L'executiu ha nomenat avui Ramón López com a nou director de l’ens, a proposta del consell d’administració i en substitució de Maria Cosan

Actualitzada 11/01/2017 a les 19:00

El Govern ha nomenat avui Ramón López com a nou director de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, a proposta del consell d’administració d’aquest organisme. López substituirà Maria Cosan, que ha renunciat al càrrec per motius personals i familiars. L’actual directora ha manifestat la voluntat de fer una transició ordenada i efectiva durant els pròxims tres mesos per tal de donar continuïtat a projectes de l’INAF com són la implementació dels compromisos internacionals implícits en l’acord monetari i la homologació de la legislació financera amb Europa.



Ramón López, de 41 anys, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. La seva trajectòria professional s’inicia l’any 2001 al grup directiu del Banc d'Espanya, un cop aprovades les oposicions de tècnic de Mercats de Canvis i Inversions Exteriors així com d’inspector d'Entitats de Crèdit. L’any 2007 es va incorporar com a director a Deloitte, amb l’objectiu de desenvolupar el Departament de Consultoria de Gestió de Riscos Bancaris, assessorant entitats financeres de Banca, Valors i Assegurances. La seva tasca a la consultoria també ha estat participar com a membre actiu dins del Comitè Internacional Financer de Gestió de Riscos així com en el Comitè Internacional de Regulació Financera.



López compta amb una àmplia labor docent en programes de màster, ha participat en qualitat de ponent en jornades financeres i és autor de diverses publicacions. És auditor titulat inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) i Membre del Registre d'Experts Comptables (REC).



El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha volgut agrair en nom del Govern, la tasca duta a terme per Cosan durant els cinc anys al capdavant de la direcció de l’INAF en un moment "cabdal de canvis estructural en el sistema financer andorrà".