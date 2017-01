Detingut un conductor per donar positiu per alcohol després d'un accident

Actualitzada 11/01/2017 a les 06:48

La policia va detenir ahir a la tarda un home, resident i de 47 anys, per donar positiu en el control d’alcoholèmia que se li va practicar després de protagonitzar un accident de circulació en què va resultar ferit lleument un jove, també resident, de 32 anys. L’accident es va produir quan passava un quart d’hora de les tres de la tarda a la carretera secundària 131, a l’altura d’Aixirivall, després d’una col·lisió entre un Jeep Grand Cherokee i un Peugot 206, ambdós amb matrícula del Principat. El conductor del tot terreny va donar una taxa d’1,32 grams d’alcohol per litre de sang en el control d’alcoholèmia, motiu pel qual va ser detingut. Segons va assenyalar la policia en un comunicat de premsa, estava previst que l’home passés en les següents hores a disposició judicial. Respecte el ferit, que conduïa el Peugeot 206, no va arribar a passar pel servei d’urgències de l’hospital de Meritxell, segons van indicar fonts del centre mèdic.