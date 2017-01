SDP vol que se suprimeixi la congelació de transferències

El partit considera que no es pot prorrogar una mesura que és transitòria

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) vol suprimir la congelació de les transferències comunals per aquest 2017. El conseller general del partit ha presentat un total de 24 esmenes al projecte de llei de pressupost per al 2017, entre les quals n’hi ha una que proposa eliminar el sostre de les transferències als comuns en considerar que hi ha hagut temps per reformar el model. Segons explica en la motivació de l’esmena, “DA ha tingut cinc anys per enllestir la modificació del règim de transferències als comuns i no ha fet res més que ajornar la negociació amb els comuns i les