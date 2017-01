Recorren la sentència que va absoldre un metge de l'hospital de negligència

Actualitzada 10/01/2017 a les 07:33

El Tribunal de Corts va veure ahir el recurs presentat per l’advocat d’un home que es considera víctima d’una negligència mèdica quan va ser atès al servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell l’any 2009 després de patir una caiguda. Els fets van ser jutjats fa uns mesos en primera instància i la sentència va absoldre al facultatiu al qual se l’acusava d’un delicte major de lesions causades per imprudència. Segons l’advocat de la víctima, el metge no va actuar correctament perquè no va realitzar les proves mèdiques habituals en el tipus de caiguda que va patir el seu client. L’home en caure a terra va posar les mans per davant i, segons va indicar el lletrat, el metge hauria d’haver explorat el canell, el colze i l’espatlla del pacient. El facultatiu no va mirar l’espatlla de l’home que ha perdut la mobilitat de dos dits d’una mà i no pot aixecar correctament el braç. Segons l’advocat, les seqüeles que pateix el seu client es deuen a la negligència del metge d’urgències. El lletrat va recordar que a l’informe que se li va fer a l’hospital no apareix cap exploració a l’espatlla i que han desaparegut les radiografies que podrien demostrar si se li va fer o no l’exploració. Demana la revocació de la sentència en primera instància i que Corts en dicti una de nova.



La fiscalia no recorrerà

Malgrat el recurs de l’advocat del pacient, el ministeri fiscal va anunciar que no recorrerà la sentència en considerar que no hi ha cap nexe de causalitat entre un possible diagnòstic erroni i les lesions del pacient. L’advocat del facultatiu també s’oposa al recurs en considerar que va fer les exploracions adequades segons el relat que va fer el pacient de la seva caiguda i creu que hi va haver una segona caiguda més tard.