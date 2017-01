Durant les festes de Nadal van entrar al país 243.000 vehicles, la millor xifra dels darrers anys

Festes de Nadal de rècord. La xifra de turistes que hi ha hagut al país durant les dues setmanes de vacances nadalenques ha estat, com a mínim, la més alta de la darrera dècada. Segons les dades que va facilitar ahir el Servei de Mobilitat, des del 23 de desembre fins al 8 de gener van entrar al Principat un total de 242.800 vehicles, un 10% més que l’any passat. D’aquests, 172.700 van accedir per la frontera del riu Runer i 70.100 per la del Baladrà.

Es tracta de la millor dada de la darrera dècada pel que fa a la