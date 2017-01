Jover assegura que s’està treballant per reforçar el transport públic i trobar més places

Una cinquantena d’alumnes del centre de Formació Professional d’Aixovall van tallar ahir a primera hora del matí la carretera que dona accés a Os de Civís com a mostra de protesta per haver-se quedat sense aparcament a la zona. Fins fa poques setmanes, els alumnes i visitants de la zona podien estacionar en un terreny al costat del camp de futbol, però després d’acabar-se el contracte entre el Govern i el titular dels ter­renys tant de l’aparcament com del camp d’esports, es va perdre el pàrquing. Govern va reaccionar adequant un nou aparcament a l’altre costat del riu, però per