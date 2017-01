Magistrats forans per garantir la imparcialitat

Sophie Bellocq aposta per la diversitat a la carrera judicial i defensa que aporten experiència

Sophie Bellocq considera que hi ha determinats procediments judicials que mostren que convé tenir magistrats estrangers perquè no tenen cap implicació per decidir sobre determinats assumptes que un andorrà pot tenir encara que no ho cregui. La degana del Col·legi d’Advocats posa com a exemple procediments de l’àmbit civil que “impliquen moltes forces polítiques, com hi va haver amb les estacions d’esquí i els comuns a l’època”, i assenyala que per resoldre aquestes qüestions “penso que dona garanties que hi hagi magistrats de fora”. Precisa la màxima representant dels lletrats que “no és perquè no confio en els d’aquí, sinó