Fiscalia sospita que un home amaga els seus béns per no pagar la pensió

Deu a l’exdona 34.509 euros i l’investigarà per si ha mentit en dir que és insolvent

Un home de nacionalitat andorrana que es va asseure ahir a la banqueta del Tribunal de Corts acusat d’un delicte menor per no haver pagat a l’exdona la pensió de la filla des del 2011 podria acabant sent jutjat per un delicte molt més greu que li pot comportar una pena de presó de fins a tres anys. L’acusat sempre havia al·legat problemes econòmics per no fer front a la pensió de 450 euros mensuals, però de la vista que es va celebrar a la Batllia en va sorgir la sospita que els podria haver simulat per evitar que la