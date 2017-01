Caldea tanca el 2016 amb un 10% més de visitants

Des del centre es destaca la consolidació d’Inúu, l’estrena de Likids i la consistència en l’estratègia comercial com a factors clau per a la millora de la freqüentació

Actualitzada 10/01/2017 a les 16:52

El centre termolúdic Caldea va registrar 385.874 visitants al llarg del 2016, el que suposa un increment del 10% i una millora significativa dels resultats obtinguts respecte a l’any anterior segons han informat avui en un comunicat.



El centre encadena així tres anys seguits de creixement en nombre de clients i la

direcció valora "molt positivament" els resultats obtinguts,que atribueixen a la consolidació d’Inúu, la posada en marxa de Likids i la "consistència en l’estratègia de màrqueting i comercial".



Les dades de freqüentació han estat positives per a tots els espais de Caldea. D’una banda, l’Espai Termolúdic, l’àrea més gran del complex dissenyada per a famílies, parelles joves i grups d’amics, ha rebut prop de 324.000 visitants, un 8% més que l’any anterior. Inúu, l’espai Adults Only, ha tingut 62.600 visites i millora la xifra del 2015 en un 21%. D'altra banda, Likids, l’spa termal per a infants, ha acollit a 4.950 nens i nenes d’entre 3 i 8 anys des de la seva obertura el dia 1 d’agost d’enguany.



La temporada d’hivern (de gener a març), els mesos d’estiu i el desembre han estat els moments més intensos de l’any en termes de freqüentació. Durant el primer trimestre del 2016, la companyia ha tingut un augment de la freqüentació de prop del 25% respecte el mateix període del 2015. A l'estiu, de juny a agost, el centre

ha rebut un 13% més de clients. Pel que fa al mes de desembre, el termolúdic escaldenec ha acollit un total de 40.845 visitants, és a dir, un increment del 2% respecte al desembre del 2015.