Valoren positivament l’ocupació de les festes de Nadal tot i l’anul·lació de reserves de turistes que creien que no hi havia neu

Satisfacció del sector hoteler amb l’afluència turística de les festes de Nadal. Els empresaris valoren positivament l’ocupació que hi ha hagut durant la setmana de Nadal i de Reis, tot i constatar que hi ha hagut anul·lació de reserves per la idea que les pistes no tenien neu. En espera de tancar les dades definitives, la Unió Hotelera d’Andorra i Autèntics Hotels d’Andorra van fer ahir un primer balanç de les festes celebrant l’alta ocupació que hi ha hagut, sobretot a les parròquies centrals.

Manel Ara, president de la UHA, va afirmar que “les sensacions que tenim són bones”. L’ocupació nadalenca