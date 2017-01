Neilson segueix sense poder aterrar a Alguaire

Els quatre vols procedents d’Anglaterra que havien d’aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire van haver de ser desviats al de Reus a causa de la boira. Per quarta vegada consecutiva els avions noliejats per l’operador turístic britànic Neilson per portar esquiadors de les illes fins al Principat van haver de canviar l’aeroport de destí. D’ençà que va començar la campanya d’hivern cap vol de Neilson ha pogut ater­rar o enlairar-se de l’aeroport lleidatà, que fa més d’un mes que està afectat per la boira. Concretament han estat 24 les operacions que estaven previstes fer a la infraestructura des que va