Les dues estacions de Vallnord acullen més de 100.000 esquiadors durant les festes de Nadal

Pal Arinsal ha rebut més de 74.000 usuaris mentre que a Arcalís, uns 29.000

Actualitzada 09/01/2017 a les 18:23

reda

Més de 100.000 persones passat per l'estació de Vallnord aquestes vacances de Nadal, segons han informat avui des de l'estació. Els dies en què es va registrar una major afluència van ser el 28 i el 29 de desembre i el 3 de gener. Així, el domini tanca el període de festes obtenint unes xifres similars a les registrades les passades temporades i "amb la satisfacció d’haver complagut els usuaris malgrat l’absència de precipitacions de les últimes setmanes", han ressaltat.



Vallnord – Pal Arinsal ha rebut un 5% més de visitants aquestes dates, amb un total de més de 74.000 visitants. En concret, entre la darrera setmana del desembre del 2016 i en el transcurs dels primers dies de 2017, les estacions de la Massana van superar en més de 5.300 persones les visites rebudes la temporada anterior.



Vallnord – Ordino Arcalís ha obert les portes, des que s’iniciaven les festes nadalenques fins passat el dia de reis, per a més de 29.000 persones. Aquestes bones dades repeteixen, d’aquesta manera, els números històrics als que l’estació ordinenca arribava la darrera temporada en aquestes dates assenyalades. Des del domini es ressalta aquest assoliment tenint en compte la menor superfície que la manca de precipitacions ha permès posar a disposició i que, no obstant això, s’ha mantingut totes les vacances al 75%.



D'altra banda, les despeses que la mitjana de més de 1.800 usuaris diaris han fet al llarg d’aquestes festes situant els ingressos de l’estació un 2% per sobre de les xifres assolides l’any passat. Així, des del domini es fa un balanç satisfactori i es dóna continuïtat a l’esforç diari tot encarant les properes cites a l’agenda, que estrenarà l’ECOA Skimo Race 2017 el proper dia 14 de gener.