La demanda de la parella injustament empresonada es troba paralitzada

El matrimoni absolt després d’estar 19 mesos a la Comella no ha fet cap pas per presentar-la

El matrimoni d’origen serbi que va ser absolt pel Tribunal Superior després d’estar 19 mesos al centre penitenciari de la Comella en règim de presó provisional acusats d’un delicte d’encobriment pel robatori a la joieria l’Art d’Or de l’avinguda Meritxell el novembre del 2014, encara no ha fet cap pas per denunciar l’Estat, malgrat que aquesta era la intenció inicial que tenien un cop van ser alliberats. La parella tenia previst presentar una demanda contra Andorra per exigir una indemnització pels danys i perjudicis que consideren que han tingut pels mesos que han estat ingressats injustament al centre penitenciari.

Segons va