La policia va arrestar l’any passat 76 persones, 55 homes i 22 dones, gairebé un 50% més de les que va controlar el 2015

El nombre de detencions realitzades per la policia l’any passat per delictes relacionats amb maltractaments en l’àmbit domèstic es va incrementar gairebé en un 50% respecte del 2015, segons el balanç d’arrestos que fa públic cada setmana el cos. Els agents van detenir el 2016 un total de 76 persones involucrades en casos de violència a llar, arrestos que es van fer majoritàriament al domicili de la víctima, tot i que també n’hi va haver alguns que es van fer a la via pública o hores després d’haver-se comès el delicte. La policia va detenir l’any passat 24 persones més