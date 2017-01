La CUP s'oposa a importar residus catalans a Andorra

Actualitzada 08/01/2017 a les 06:36

Redacció Andorra la Vella

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) rebutja l’acord que van tancar dijous el Govern i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la importació de 10.000 tones de deixalles anuals de l’Alt Urgell i la Cerdanya per valoritzar-les al centre de tractament de residus de la Comella. L’organització considera que “la incineració no és una alternativa sostenible per a la gestió de residus” i denuncia que darrere d’aquest acord hi ha “interessos polítics i econòmics”. La formació considera que “portar residus a Andorra per tal d’incinerar-los reduirà la despesa del govern català pel que fa a la inversió en la seva gestió sostenible a les comarques pirinenques limítrofes i, de retruc, contribuirà a fer pujar el cost de recollida entre el veïnatge”. A més, segons la CUP, l’acord “va en contra la directiva de residus i del Precat-20”.