Actualitzada 08/01/2017 a les 06:33

El Grup de Veïns Tresponts, la plataforma veïnal que reivindica la construcció del túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14 entre Montant de Tost i Organyà, va anunciar ahir la fi de les mobilitzacions previstes per aquest mes de gener després de saber-se que s’invertiran 48 milions per executar l’obra. Els veïns s’havien plantejat tallar la carretera per exigir mesures.