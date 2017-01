Els ingressos per la importació d’aquest producte per part dels fabricants es van incrementar l’any passat

L’Estat va recaptar l’any passat 106,8 milions d’euros provinents de la taxa per la importació de tabac. Es tracta d’un 7,4% més del que es va ingressar el 2015, quan les arques de l’Estat van rebre 99,5 milions per aquest concepte. La xifra és superior a la prevista pel Govern, que en el pressupost per al 2016 havia calculat que l’obtingut per les importacions de tabac per part dels fabricants serien 102 milions. Cal recordar que els diners que rep l’Estat per les taxes del tabac suposen una quarta part del total dels ingressos pressupostats. Per l’any que acaba de