El Govern afirma que el suport a la petició sobre Gibraltar no ha afectat les relacions bilaterals

Actualitzada 07/01/2017 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

El Govern assegura que el suport que va donar a la petició de sobirania de Gibraltar per part de l’Estat espanyol no ha afectat les relacions bilaterals amb Anglater­ra. Segons explica en un escrit publicat al butlletí del Consell General en resposta a una pregunta formulada per Liberals d’Andorra, “la nostra participació en el consens del comunicat especial sobre la qüestió de Gibraltar no ha tingut cap repercussió en les nostres relacions bilaterals amb els principals països interessats”. A més, remarca que el contingut de la comunicació va ser consensuada pels països assistents a la Cimera de caps d’Estat i de Govern celebrada a final d’octubre a Cartagena de Indias.

En aquest sentit, posa de manifest que “els comunicats especials de les cimeres s’aproven per consens” i que “per tant no hi ha cap acte de signatura, sinó que es tracta d’una acceptació tàcita”. D’aquesta manera, conclou que “el text que insta les parts a reprendre les negociacions en base a resolucions i declaracions prèvies amb la finalitat d’obtenir una solució definitiva i beneficiosa per totes les parts va ser considerada pel conjunt de participants”, que inclou altres estats membres de la Unió Europea.

Així mateix, apunta que l’Estat espanyol va avançar una primera versió del comunicat a mitjans d’octubre i que l’escrit va ser esmenat per tal que els 22 estats iberoamericans el poguessin acceptar. A més, posa de manifest que l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la resolució el 8 de novembre “per consens i sense vot”.

Davant la demanda de Ld’A, que pregunta què va motivar la decisió d’avalar la proposta, l’executiu respon que tots els participants a la cimera van avalar el text, que es va aprovar per consens, i apel·la a la impossibilitat d’informar els grups de l’oposició. Segons diu, “resulta obvi que aquestes decisions no poden sotmetre’s a un procediment de prèvia comunicació o adopció per part de Govern en sessió del consell de ministres”.