Apapma farà accions si el tractament al forn de les deixalles de Catalunya no és temporal

El president de l’Associació per a la Protecció dels Animals, les Plantes i el Medi Ambient (Apapma), Carles Iriarte, va anunciar ahir mobilitzacions si l’acord que van tancar dijous el Govern i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la importació de 10.000 tones de deixalles anuals de l’Alt Urgell i la Cerdanya per valoritzar-les al centre de tractament de residus de la Comella no és temporal. Iriarte, en declaracions al Diari, va matisar que no s’oposen que la planta tracti deixalles de l’abocador de Bellver de Cerdanya, que ja ha arribat a la fi de la seva vida