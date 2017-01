La Unió Hotelera detecta un repunt dels visitants d’aquest país després d’anys de caigudes

El turisme rus es recupera després d’anys de caigudes per la crisis econòmica i els conflictes polítics al país eslau. Així ho ha detectat la Unió Hotelera (UHA), que ha experimentat un repunt en les reserves de visitants provinents de Rússia. “Es tracta d’un client amb un poder adquisitiu mitjà, no tan alt com el que venia fa uns anys”, indicava ahir en declaracions al Diari el president de la UHA, Manel Ara, que hi afegia que els visitants d’aquest país “són famílies i parelles”. El turisme rus, recordava, “va arribar d’una manera molt forta, no havia desaparegut del tot