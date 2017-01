El Govern signa avui amb Catalunya un conveni per importar residus

Els gestors d’escombraries de la Cerdanya i l’Alt Urgell consideren el trasllat una bona opció

El Govern i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) signen avui un conveni perquè el veí del sud pugui exportar residus al forn incinerador. La firma és la materialització de l’acord bilateral signat amb Espanya fa poc més d’un any (setembre del 2015) sobre el trasllat i la gestió de residus i que no tenia encara la rúbrica de l’administració catalana.

Traslladar els residus domèstics a Andorra perquè siguin incinerats no havia estat mai possible i les entitats que gestionen els residus de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya estaven ahir a l’expectativa per conèixer les condicions del