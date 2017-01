Liberals pregunta per l'apagada del Coure

Actualitzada 04/01/2017 a les 06:48

El conseller liberal, Carles Naudi, ha entrat a una pregunta al Govern en què demana que aclareixi la divergència de xifres que hi ha entre el pressupost i les que es faciliten a la premsa en relació a la finalització del servei del coure d’Andorra Telecom. Per Naudi hi ha una diferència de 400.000 euros entre el pressupost i el que diuen els responsables de l’operadora.