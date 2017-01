La majoria dels arrestats duien a sobre petites quantitats de cocaïna o marihuana

La policia va detenir l’any passat 85 persones amb possessió d’estupefaents. Es tracta d’una xifra molt similar a la del 2015, quan els agents van arrestar 79 persones per aquest tipus de delictes. En la majoria dels casos els detinguts ho van ser per portar petites quantitats d’estupefaents i els arrestos es van realitzar bona part de les vegades a la frontera del riu Runer. També van ser majoria els detinguts no residents i la droga que es va decomissar en més de la meitat de les operacions va ser cocaïna, seguida de marihuana i haixix.

Aquest darrer estupefaent, l’haixix, ha