El primer nadó del 2016 s’ha fet esperar per partida doble. Primer perquè havia de néixer el 26 de desembre i després perquè el part es va allargar 26 hores. Gael va néixer la nit del 2.

Estava programat per Sant Esteve, però en Gael no tenia pas pressa i es va esperar per néixer fins al 2 de gener. I s’ho va prendre amb calma, fins a 26 hores va estar la seva mare de part. Finalment, el primer nadó andorrà del 2016 naixia a les 23.16 hores de dilluns després que li practiquessin a la mare una cesària i amb un pes de 3,850 quilograms. Ahir, amb la presència dels seus pares, Carles Purroy i Vanessa Roca, Gael rebia els mitjans de comunicació per fer la tradicional fotografia. Ho feia mig despert i també acompanyat