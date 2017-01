Actualitzada 04/01/2017 a les 06:43

La junta de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí ha convocat per al pròxim 8 de gener una assemblea general extraordinària per explicar als seus membres l’estat de les converses amb les societats explotadores dels camps de neu respecte a la seva demanda d’increment del preu de l’hora de les classes d’esquí i on es podrien decidir accions per pressionar les societats.