Talls diaris a la C-14 per evitar la caiguda de rocs a Tres Ponts

Actualitzada 03/01/2017 a les 06:41

Cynthia Sans La Seu dUrgell

Operaris de l’empresa Solutioma, firma de Lleida especia- litzada en estabilització de talussos i despreniments, van co­mençar ahir els treballs per instal·lar més xarxes de protecció i pantalles dinàmiques en el tram de la C-14 conegut com a Tres Ponts, entre Organyà i Montant de Tost. Les obres, que costen 1,5 milions, duraran quatre mesos i obligaran a fer talls a la car­retera des d’avui, “diaris i en períodes de cinc minuts” en uns tres quilòmetres. L’empresa preveu treballar de vuit del matí a sis de la tarda de forma ininter­rompuda per avançar al màxim, ja que segons l’encarregat de l’obra, José Manuel Morcillo, “la roca està terriblement erosionada i quan torni a ploure n’hi ha moltes en perill de despreniment”.

Els treballs arriben després de nombroses caigudes de rocs aquest hivern, amb almenys tres accidents amb ferits de diferent consideració. La feina ha començat amb la senyalització, tasques per desbrossar i sanejament dels talussos i els blocs rocosos “solts i en mal estat” que es retiraran a mà.