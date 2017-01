Poc més de 200 clients per migrar del coure

Andorra Telecom ha donat per acabat el procés de traspàs de les línies telefòniques de veu al servei de fibra òptica

Andorra Telecom ha donat per acabada l’apagada del coure amb 208 clients que encara no han fet la migració a la telefonia per fibra òptica i als quals dilluns de la setmana que ve se’ls desconnectarà de la xarxa. Amb l’apagada del coure, l’operadora culmina el procés de substitució de la telefonia tradicional per la telefonia via fibra òptica, que segons va recordar ahir en roda de premsa el director de relacions amb el client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, es va iniciar amb la instal·lació de la banda ampla a través de la fibra òptica a tot el territori andor­rà