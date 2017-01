Afirma que no es retira de la política perquè “té coses a dir i a aportar”

El president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, creu que de cara a les properes eleccions generals s’ha de configurar un projecte “transversal progressista” que vagi més enllà del que havia estat “la gran família socialdemòcrata”. En una entrevista a Ràdio Nacional ha manifestat que veu necessària l’agrupació de forces per fer front a la situació del model de país, que “Toni Martí deixarà molt tocat”, i considera que per al 2018 i 2019 “és d’una gran incertesa” tenint en compte que els ingressos de l’Estat es veuran condicionats, no només per la qüestió del tabac, sinó per “l’evident pèrdua

#2 karlitos

(03/01/17 08:22)



#1 Zorro

(03/01/17 08:04)