El cap de Govern va subratllar, en el tradicional discurs de Cap d’Any, que el camí que ha de recórrer Andorra amb vista al 2017 no “és fàcil”, i va recordar que “hem de ser capaços de corregir molts errors”, però va puntualitzar que “el que està clar és que sobre la base del proteccionisme, del tancament i del populisme, de la por a l’altre i de la crispació permanent, la humanitat no ha construït mai res que sigui pròsper ni que sigui just”. En aquest sentit, va afirmar que veia “amb preocupació com es parla d’estripar acords comercials, de