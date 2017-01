Les agències consideren que cinc anys de contracte són excessius i aposten per reduir el temps de preavís

Les immobiliàries estan a favor de la modificació i la flexibilització de la Llei d’arrendament de finques urbanes. Els professionals consideren que cinc anys de contracte són una durada força excessiva i també creuen que seria bo reduir el termini de preavís per marxar. “El contracte hauria de ser mes flexible, hauria de durar com a mínim un any i s’hauria de poder marxar amb un mes d’antelació. Cinc anys són molts”, va expressar Sergi Calvo, d’Andor­ra Finques. Un criteri similar al de Cristina Naudi, d’Immodern: “Cinc anys de durada és massa, amb tres ja estaria més que bé.”

Lluís Quintana,