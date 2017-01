La inflació serà positiva per primer cop des del 2013 a causa especialment de l’increment de preus dels carburants

L’increment de l’índex de preus al consum (IPC) està directament relacionat amb la pujada dels preus dels carburants que va tenir lloc durant el mes de desembre. Les previsions fins al mes passat es trobaven que la inflació seria d’un 0%, per la qual cosa els preus en general no haurien tingut variació durant l’any. Els carburants, però, han portat un repunt inesperat amb prou força per fer que l’IPC andorrà sigui positiu després de tres anys en què o havia estat neutre o negatiu. Cal recordar que el 2015 es va tancar amb una deflació rècord després que els