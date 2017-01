Canòlic Mingorance creu que els fets poden ser constitutius de diversos delictes per determinar

Un informe de la policia sobre Landstreet, la societat paname­nya que utilitzava BPA com a caixa B per fer pagaments en negre, revelava que es van abonar 48.000 euros a la consellera general de Demòcrates per Andorra (DA) Meritxell Mateu. Es van fer un total de vuit pagaments de sis mil euros cada vegada, segons consta en l’informe entre el 3 d’abril del 2012 i el 30 de juny del 2014. Aquests abonaments mai van ser declarats i tampoc cotitzats a la CASS. A l’enquesta realitzada per la policia s’apunta que “al respecte d’aquests abonaments a favor de la Sra.