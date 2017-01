El president de Socialdemocràcia i Progrés no descarta tornar a primera línia política en el futur

El president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, creu que de cara a les properes eleccions generals s'ha de configurar un projecte "transversal progressista" que vagi més enllà del que havia estat "la gran família socialdemòcrata". En una entrevista al programa Ara i Aquí de RNA, Bartumeu veu necessària aquesta agrupació de forces per fer front a la situació del model de país, que "Toni Martí deixarà molt tocat". En aquest sentit, l'excap de Govern considera que la perspectiva per al 2018 i 2019 "és d'una gran incertesa" tenint en compte que els ingressos de l'Estat es veuran condicionats, no només per la qüestió del tabac, sinó per "l'evident pèrdua d'ingressos que patirà el sistema financer".



Jaume Bartumeu no descarta tornar a primera línia política. Així ho ha indicat aquest dilluns en una entrevista a RNA, on ha dit que si Toni Martí dissolgués el Consell General la setmana vinent, ell descarta presentar-se, però "del que passarà més endavant ja en parlarem amb els companys". En aquest sentit, ha afegit que no té unes ganes especials de tornar a ser candidat a cap de Govern, però que "ja ho veurem quan s'acostin les eleccions". En tot cas, ha deixat clar que no pensa retirar-se de l'activitat pública i política "perquè tinc coses a dir i a aportar".



El president d'SDP considera que, de cara als propers comicis, s'hauria de configurar un projecte transversal progressista, sense aturar-se en el que havia estat "la gran família socialdemòcrata". "Hi ha uns punts de política d'Estat que, o ens posem d'acord una sèrie de persones -i després de forces polítiques-, on no ens en sortirem", ha apuntat. Sobre un possible govern de concertació, Bartumeu hi està d'acord sempre que sigui amb unes propostes concretes.



Bartumeu considera que Toni Martí està deixant "molt tocat" el model econòmic del país, i que la gran incertesa per al 2018 i 2019 és l'evolució que tindran els ingressos pressupostaris. El líder d'SDP ha fet referència als ingressos del tabac, per la negociació que s'està portant a terme per l'acord d'associació, però també al sistema financer, que considera que patirà una pèrdua evident d'ingressos a causa de l'entrada en vigor de l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, sobretot durant els propers anys, malgrat que preveu que posteriorment es recuperi. Per tot plegat, proposa "asseure'ns i trobar un altre model econòmic, i no explicar sopars de duro davant les portes d'una patacada pressupostària tant important com la que es veu a venir".



A més, Jaume Bartumeu ha criticat la manera d'actuar del sector financer davant de l'intercanvi automàtic. Segons el president d'SDP, durant el darrer trimestre "han estat foragitant persones que havien dipositat els seus estalvis i havien cregut en el secret bancari d'Andorra: els han cridat de qualsevol manera, els han maltractat i els han fet fora". Bartumeu ha afegit que en aquesta qüestió, el Govern "no ha actuat com calia" i que el bon nom d'Andorra "està sota mínims".

