Salut efectua sis anàlisis gratuïtes de VIH i no en detecta cap cas nou

Les proves es van fer en el marc de la campanya contra la sida i Govern en fa un balanç “positiu”

Els centres d’atenció primària (CAP) van efectuar un total de sis anàlisis per detectar el VIH en el marc de la campanya del Dia mundial contra la sida, que es va dur a terme l’1 de desembre. Així, per tal de detectar possibles nous casos, els CAP oferien proves gratuïtes per a totes aquelles persones que ho volguessin i, segons es va explicar des del Govern, dels sis testos que es van dur a terme aquell dia cap va donar un resultat positiu. D’aquesta manera, així mateix, es manté en 72 les persones que estan infectades al Principat.

