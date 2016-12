Considera que el nivell de vida a Andorra és massa elevat per a un sou mínim que no arriba als mil euros

El salari mínim d’Andorra és “insuficient” per a l’oposició i “adequat” per al Govern, segons van indicar Pere López, Víctor Naudi i Xavier Espot, respectivament. La xifra del pagament mensual mínim se situa en 991 euros, dada que el situa per sobre del d’Espanya (825) però molt lluny del de França (1.691). La comparativa amb els països veïns s’ha de matisar. A Espanya el sou mínim per al 2017 serà de 707,60 euros, però s’ha de comptabilitzar que són 14 pagues. Quan es prorrateja a dotze mesos, perquè a Andor­ra només se’n paguen dotze, la xifra puja fins a 825