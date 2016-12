L'arribada rècord de turistes es nota al comerç

Les estacions assenyalen que hi ha hagut molta afluència a les pistes però no donen xifres

Els comerciants es mostren optimistes per l’arribada de turistes al país, però de moment no volen valorar si s’han incrementat les vendes aquests dies fins que no acabi la campanya de Nadal.

“Hi ha bones sensacions”, va destacar al Diari Joan Babot, representant dels comerciants del Fener Boulevard. Babot va reconèixer que aquesta setmana, coincidint amb les rebaixes, les vendes han anat bé i que ens comencem a recuperar de la crisi econòmica. “De mica en mica anem pujant”, va ressaltar.

També és optimista Òscar Ramon, president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa. “Hi ha un increment”,