L’executiu considera que hi ha motius perquè l’acomiadament sigui causal

El Govern va trametre dimecres al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) que l’acomiadament del director financer de l’hospital Quirze Font ha de ser causal i no se l’ha d’indemnitzar. L’executiu, segons diverses fonts properes al cas, considera que dins de l’auditoria interna que està analitzant les suposades irregularitats comeses durant el mandat de Lluís Burgués s’han d’extreure els elements per motivar la destitució de Font sense compensació econòmica. El SAAS hi està d’acord.

Tal com va avançar el Diari, el SAAS ja va decidir l’acomiadament de Font fa setmanes i tan sols mantenia el dubte respecte si se l’havia d’indemnitzar o