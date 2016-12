El TC resol que es va vulnerar el dret a la llibertat d'un home en presó provisional

El tribunal considera que no se’n va motivar prou l’ingrés, que va durar prop de vuit mesos

El Tribunal Constitucional (TC) ha donat la raó a un home que va estar durant vuit mesos en presó provisional. L’home, que va entrar al centre penitenciari de la Comella a l’abril, va presentar un recurs contra l’aute de presó perquè no es van respectar els drets a tenir una decisió fonamentada en dret, a tenir un procés degut i a la no privació de la llibertat. El TC va determinar “trametre la causa a Corts perquè les decisions impugnades siguin substituïdes per una decisió fonamentada en dret que motivarà la supressió o la continuació de la mesura provisional”, segons