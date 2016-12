El jutge fixa en 1,2 milions la fiança als pares de Nadia Nerea

El jutjat número 1 de la Seu d’Urgell ha fixat una fiança solidària d’1,2 milions d’euros per als pares de la noia malalta d’Organyà (Nadia Nerea) a qui haurien utilitzat per rebre donatius que no destinaven a pagar-li tractaments. El fiscal en cap de Lleida, Joan Boné, ha destacat que si els pares no abonen aquesta quantitat es procedirà a embargar els seus béns. El volum de la fiança està relacionat amb els diners recaptats fraudulentament. Els mossos han calculat que els pares de Nadia van aconseguir 918.000 euros a través de donacions dels quals se’n van gastar uns 600.000.