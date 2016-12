L'abonament mensual individual dels Serradells s'apuja un 24%

La modificació del preu respon a una voluntat d’adequació als centres d’altres parròquies

El comú d’Andorra la Vella va confirmar que l’equipament esportiu dels Serradells experimentarà un increment de fins al 26% en alguns dels preus amb vista al 2017 com, per exemple, el de l’abonament complet mensual per a adults, que pujarà fins a un 24% i passarà de costar 23,5 euros a 29, uns 5,5 euros més. Es tracta d’un dels conceptes que més s’encariran juntament amb el de la tarifa per mes completa per a famílies, que s’elevarà un 26%. Si fins ara era de 41,50 euros a partir del 2017 passarà a ser de 52 euros. Una diferència d’11