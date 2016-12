Govern en remarca la competitivitat, amb unes tarifes un 33% inferiors a la mitjana europea

El consumidor pagarà de mitjana un 0,5% més per l’electricitat el 2017. És el que s’apujarà, a més, la tarifa convencional per als particulars. La ministra de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va comparèixer en la roda de premsa posterior al consell de ministres per explicar els nous preus i les motivacions de la modificació: dotar de recursos suficients FEDA per tirar endavant els projectes de diversificació energètica, mantenir la competitivitat i apostar per un consum més responsable i eficient. Calvó va recordar que la proposta de la companyia hidroelèctrica era una pujada de l’1,9% però que el Govern