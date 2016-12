Dionis SLU demanda l’exadvocat i presenta una queixa al col·legi professional acusant-lo de quedar-se, suposadament, diners de la societat

El serial al voltant de l’aparcament dels Pouets sembla no tenir final. Malgrat que el comú considera que la concessionària ha incomplert els terminis d’entrega previstos al contracte, l’empresa adjudicatària al·lega que els incompliments no són imputables a ella, sinó a l’herència que han trobat. I és que, tal com van argumentar en una carta entregada ahir a la corporació, són múltiples les anomalies que han hagut de corregir sobre la marxa i, a més, hi ha dos processos engegats a la Batllia. D’una banda, Dionis SLU es va querellar contra el propietari d’Smart System, José Manuel Ramírez, acusant-lo d’apropiació