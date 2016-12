Canvis al reglament del bingo que permeten màquines de joc

S’actualitza la normativa amb vista a la nova concessió, l’any vinent

L’actualització del reglament del bingo està motivada per la necessària adaptació a la Llei del joc aprovada el 2014 i de cara a la renovació de la concessió de la llicència, que s’ha de fer durant el 2017, tal com va recordar el ministre de Finances, Jordi Cinca. Així, el plec de bases del concurs per adjudicar la llicència haurà d’incorporar les novetats, una de les quals, que es permetrà que els locals instal·lin màquines recreatives amb premi programat. Dins d’aquesta categoria, va indicar el ministre, hi ha les de videobingo, ja permeses, però no les escurabutxaques, que únicament podran