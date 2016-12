Caldea estrena un espectacle a la llacuna interior per Nadal sense cost addicional

Caldea estrena Cascade, un espectacle que el públic pot contemplar durant les festes de Nadal, cada vespre fins al 4 de gener. La funció programada gira al voltant de la figura de Donet Collazo, que va ser finalista del 2016 de l’edició espanyola de Got Talent, que correspon a l’alma mater d’aquesta nova creació. La performance té lloc a la llacuna interior del centre i no tindrà un cost addicional per al visitant.

A més a més, al llarg de la temporada alta d’hivern el centre termolúdic d’Escaldes-Engordany estrenarà una reversió de Cascade. L’espectacle marcarà una cita fixa amb el públic