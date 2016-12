El grup parlamentari liberal i el Partit Socialdemòcrata desaproven la nova reforma

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) i el grup parlamentari liberal van presentar ahir esmenes a la totalitat del marc pressupostari del Govern 2016-2019, que es va modificar el 26 d’octubre.

El president del grup parlamentari mixt, Pere López, va argumentar la decisió assenyalant els punts del document que la formació no comparteix, com el recurs als ingressos provinents dels beneficis d’Andorra Telecom, la destinació de les partides de despesa o el fet que no quedi aclarida la previsió d’evolució de les transferències als comuns.

El conseller general va explicar un primer motiu per a la presentació de l’esmena a la