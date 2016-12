El comú rescindirà la concessió després que l’adjudicatària hagi incomplert tots els terminis d’entrega

de les obres

L’aparcament dels Pouets, a Andorra la Vella, té tots els números per no obrir. Almenys aquesta és la hipòtesi amb què treballa el comú i és que, segons va explicar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, avui mateix tenen previst fer arribar un requeriment a la concessionària per informar-la que ha incomplert el contracte i que per tant es rescindeix la concessió. Marsol va indicar que el 8 de desembre passat s’acabava el termini de sis mesos de pròrroga per enllestir els treballs “però no ens han dit res. No hem tingut cap contacte i divendres el secretari