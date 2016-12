Cinca assegura que l'Estació d'Autobusos operarà a final de gener

El ministre ha reconegut que s'ha endarrerit l'obertura perquè a l'empresa concessionària li mancava una sèrie de maquinària i material

28/12/2016

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat avui durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la posada en marxa de l'Estació Nacional d'Autobusos "s'ha endarrerit perquè l'empresa concessionària ha d'acabar de dotar-se d'una sèrie de maquinària i de material que necessita per a la correcta explotació de la instal·lació". El ministre portaveu ha assegurat que entrarà en funcionament "a final del mes de gener". "No diré una data exacta, però està prevista per a final del mes de gener", ha dit.



Més reunions amb els comuns

En un altre ordre de coses, Cinca ha manifestat que la reunió que el Govern i els cònsols van mantenir divendres al voltant de les competències i les transferències ha estat satisfactòria i que "el ritme de reunions", a partir d'ara, s'intensificarà per poder traslladar al Consell General un text sobre competències i transferències i fer-hi participar també els grups parlamentaris. Aquesta mateixa setmana, ha afegit, hi ha prevista una altra reunió i després de Reis les trobades es reprendran. També s'avança en la qüestió de l'Agència Tributària única perquè s'estableixin els paràmetres per constituir aquesta agència, segons Cinca.



Adjudicació per a les millores als rius Montaup i d'Escobet

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de millores hidràuliques al riu de Montaup, a Canillo, i al riu d’Escobet, a Sant Julià de Lòria.



Les obres al Montaup permetran eixamplar l’amplada del riu, davant la part baixa de les escoles, a fi de millorar el pas de l’aigua per sota el pont, per minvar el risc de desbordament aigües avall. Han estat adjudicades a l’empresa TP La Coma per un import de 420.018,74 euros, amb un termini d’execució previst de 4 mesos.



Els treballs de millores hidràuliques de la conca del riu d'Escobet permetran retenir el sediment més gros que pugui baixar pel riu per evitar desbordaments. Han estat adjudicats a l’empresa Desplom per un import de 116.282,12 euros, i un termini d’execució estimat de 8 setmanes.



Ratificació dels veredictes de dos concursos d'idees

El Govern ha ratificat els veredictes dels concursos d’idees referents a la nova base del COEX i a la unificació del disseny de la senyalització d’esdeveniments a les rotondes. Pel què fa al primer concurs, sobre el projecte de la nova base d’operacions del COEX, el primer premi, dotat amb 15.000 euros, és per al treball 'Tallers a nivell' de Lluís Ginjaume Gratacós (Taller d’Arquitectura i Tècnica, SAU). El segon premi, dotat amb 7.500 euros, per al treball 'Periscopi' de Pau Iglesias Rodriguez i Jacint Gil Rodríguez. I el tercer premi, dotat amb 3.750 euros, per al treball 'Completant nusos' de Pere Espuga Sorribes (Engitec, SA).



El Consell de Ministres també ha ratificat l'acord del jurat del concurs d'idees per a la selecció d’un professional per dur a terme el disseny de la senyalització a les rotondes per anuncis d’esdeveniments. El jurat ha acordat per unanimitat atorgar el primer premi, de 12.000 euros, a la proposta amb el lema 'Suport integrat i cartell adaptat' presentada per Miquel Mercè Rodríguez. El segon i el tercer premi han quedat deserts.