“No veig tanta sortida a fora per als professionals liberals”

La degana estima que els advocats del país estan més especialitzats que els estrangers, que tindran les limitacions del mercat, i demana al govern que aposti més per lletrats nacionals

Garantir un servei de qualitat per als clients és la màxima preocupació de la degana, que augura que a la tercera prova d’aptitud, pels volts del setembre, es presentaran molts candidats i hi haurà més lletrats en exercici, i adverteix que “el mercat dona el que dona”, a COPE Andorra-AD Ràdio.



Un dels reptes que tenien pendents era la preparació de la prova d’accés a la professió?

Es va aplicar el reglament, es va organitzar una prova per al novembre i es van publicar les condicions al BOPA. El reglament és un seguiment de la llei perquè algunes persones s’estan equivocant sobre