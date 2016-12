Vallnord comença el condicionament de les instal·lacions per a la Font Blanca

Les inscripcions per a la prova, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de gener, ja estan obertes

De manera paral·lela a l'obertura de les inscripcions per a la Copa del Món de la Font Blanca que es disputarà el mes de gener a Vallnord, han començat també les primeres tasques de condicionament de les instal·lacions, que es completen amb la formació dels voluntaris.



Vallnord concreta els detalls quan falta menys d'un mes per a la celebració de la Copa del Món. D'aquesta manera, les inscripcions per a la prova, puntuable per a la ISMF World Cup i la Copa d'Andorra i que tindrà lloc els dies 21 i 22 de gener, ja estan obertes als webs www.fontblanca.ad/inscripcions/ o bé mitjançant www.mso-chrono.com. L’obertura de les inscripcions a la cita on es reuniran novament els millors atletes internacionals, entre els quals Kilian Jornet, Michele Boscacci, Robert Antonioli, Laetitia Roux o Laura Orgué, es desenvolupa en paral·lel amb les primeres tasques de condicionament de les instal·lacions de Vallnord-Ordino Arcalís, que aplegaran la Individual Race el proper dia 21, i de Vallnord-Pal Arinsal, on s’emplaçarà la Vertical Race l’endemà, diumenge dia 22.



Ja són més d’un centenar les persones que formaran part de l’acte com a voluntaris. Aquestes persones ja estan rebent cursos per tal de complir amb el paper que els pertoqui els dies de les curses.



La Copa del Món de la Font Blanca busca ser no només una referència en l'àmbit esportiu sinó també mediambiental. Per aquest motiu, i per segon any després que en la seva darrera edició es convertís en la primera cursa de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya neutra en emissions de CO2, enguany repeteix el seu compromís i cercarà revalidar el Clean CO2 Certified.